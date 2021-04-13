السعودية اليوم / رئيس أمن الدولة يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك



الرياض 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس

رفع معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عن منسوبي الرئاسة ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

02:55ت م

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الرياض 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسرفع معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عن منسوبي الرئاسة ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل القيادة الرشيدة.// انتهى //02:55ت م0029

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