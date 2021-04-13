السعودية اليوم / خفر السواحل التونسي يوقف 33 مهاجرًا غير شرعي



تونس 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس

أوقف خفر السواحل التونسي أمس 33 مهاجرًا غير شرعي أثناء محاولتهم الصعود على متن إحدى القوارب الراسية في ميناء حلق الوادي بالعاصمة تونس.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية.

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