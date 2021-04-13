أخبار السعودية اليوم.. الثلاثاء أول أيام رمضان.. و«التعليم» تعلن مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثاني

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الإثنين؛ حيث تم رصد ورؤية هلال شهر رمضان المبارك في المملكة العربية السعودية وعدد من الدول حول العالم ليكون بذلك غدًا الثلاثاء أول أيام الشهر الكريم، وإلى التفاصيل:

رؤية هلال رمضان في مرصد تمير.. الثلاثاء أول أيام رمضان في السعودية

رصد متراؤون في مرصد تمير هلال رمضان، وبذلك يكون غدًا الثلاثاء أول أيام رمضان في السعودية، وتعذرت، أمس الأحد، رؤية هلال شهر رمضان في مرصدي حوطة سدير وتمير، كما قالت المحكمة العليا :«إنه لم يرد إليها ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان (الليلة الماضية) مشيرة إلى عقد جلسة مساء اليوم الاثنين لإصدار قرار بهذا الشأن»، بينما أعلن مركز الفلك الدولي، عن تحري رؤية هلال شهر رمضان مرة أخرى مساء اليوم الاثنين في عدد من الدول، متابعًا: «بناءً على نتيجة تحري الرؤية؛ سيتم تحديد أول شهر رمضان يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء».

شهر رمضان.. خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقيات تهنئة لزعماء العالم الإسلامي

حرصًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على التواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك؛ حيث بعث خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد، برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بهذه المناسبة المباركة، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار.

رسميًا.. أمن العمرة يشترط التصاريح للوصول إلى المسجد الحرام

أكد أمن العمرة أنه لن يسمح بالوصول إلى المسجد الحرام إلا بتصريح، مشيرًا إلى هناك طرق خاصة ومسارات للمعتمرين والمصلين، من أجل الوصول للمسجد الحرام، للحفاظ على ضيوف الرحمن، وقال «لن يسمح الوصول إلى المسجد الحرام إلا بتصريح»، مضيفًا: «رفع مستوى السلامة الأمنية والمرورية في العاصمة المقدسة»، وواصل: «مسارات للمعتمرين والمصلين وطرق خاصة تؤدي للمسجد الحرام حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن».

تفاصيل استعدادات استقبال المعتمرين وأول صلاة للتراويح بالمسجد الحرام

رفعت وكالة الرئاسة العامة للشؤون الفنية والخدمية كامل جاهزيتها، استعدادًا لاستقبال أول أفواج المعتمرين، وأول صلاة تراويح لشهر رمضان المبارك، وذلك من خلال منظومة عمل متكاملة تعمل على مدار الساعة، وعملت الوكالة على تكثيف عمليات التطهير والتعقيم والتشغيل إضافة إلى توزيع عبوات ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد على المصليات والمطاف والساحات والزوار بشكل عام، كما تشرف الوكالة على عمليات التنقل والعربات داخل المسجد الحرام، وفتح أبواب المسجد الحرام، وتنظيم الدخول والخروج منه، وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وزارة التعليم تعلن مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثاني عبر «تعميم رسمي»

أصدرت وزارة التعليم تعميمًا لجميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس ومعاهد التربية الخاصة ورياض الأطفال، وقال التعميم الصادر عن وزارة التعليم: تكون اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء 1- 9 – 1442هـ وبداية إجازة طلاب وطالبات رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بنهاية دوام يوم الخميس 10- 9 – 1442هـ، ووفق تعميم الوزارة تكون بداية اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 6 – 9 – 1442هـ وبداية إجازة طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الخميس 17 – 9 – 1442هـ.

وزير التعليم يدشّن الاستراتيجية والهوية الجديدة للجامعة السعودية الإلكترونية

دشّن وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الإثنين، الاستراتيجية والهوية الجديدة للجامعة السعودية الإلكترونية، ومعرض التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني، بحضور رئيس الجامعة د.ليلك بنت أحمد الصفدي، واطلع وزير التعليم خلال زيارته للجامعة على الخطة الاستراتيجية ومنجزات الجامعة من غرفة مراقبة نظام إدارة التعلّم، والفصول الذكية التي تتيح لعضو هيئة التدريس تقديم المحاضرات التفاعلية للطلبة بشكل مباشر في عدة فروع وبكفاءة تشغيلية عالية، بالإضافة إلى استعراض مشاريع مسرعة الابتكار في التعليم الإلكتروني المحتضنة لطلبة الجامعة والخريجين، الذين عملوا مع نخبة من المتخصصين في تقنيات التعليم الإلكتروني والبرمجيات الحاسوبية والأعمال؛ بهدف تحوّل هذه المشاريع إلى خدمات ومنتجات تسهم في تطوير التعليم الإلكتروني خلال دورة زمنية قصيرة، بجانب أحدث التقنيات في التعليم الإلكتروني.

الرياض و5 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا في الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 842 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الـ «24» ساعة الماضية، وتصدرت منطقة الرياض عدد الحالات بتسجيل 365 حالة، وتلتها منطقة مكة المكرمة بتسجيل 150 حالة والمنطقة الشرقية بتسجيل 147 حالة، وسجلت عسير 34 حالة وحائل 32، والمدينة المنورة 27 وتبوك 23 وجازان 20 والقصيم 18 والجوف 9 والباحة 7 وسجلت منطقتا الحدود الشمالية ونجران 5 حالات لكل منهما.

وزارة الصحة: ارتفاع الإصابات الحرجة بكورونا إلى 950.. والنشطة 8485

أعلنت الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 8485 حالة نشطة بفيروس كورونا منها 950 حالة حرجة، وجددت وزارة الصحة التأكيد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

صيام يوم الشك.. رئاسة «الافتاء» توضح حكم آخر أيام شعبان

بينّ عضوا هيئة كبار العلماء وعضوا اللجنة الدائمة للفتوى بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء بالمملكة، الشيخ الدكتور صالح الفوزان، والشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان، حكم صيام يوم الشك الذي يوافق 30 من شهر شعبان في حال تعثر رؤية هلال شهر رمضان، وحذر الشيخ الدكتور صالح الفوزان اعتبار صيام 30 من شعبان (ليلة الشك) على أنه من صيام شهر رمضان، فيما قال الدكتور عبدالسلام السليمان أنه يُحرَّم صيام يوم الشك كما أخبر بذلك النبي بقوله: لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجلًا كان له صوم فليصمه.

«طقس الثلاثاء».. 7 مناطق تتأثر بأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس، غدًا الثلاثاء (أول أيام شهر رمضان) هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض، والقصيم، ومرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على باب المندب بسرعة 15-36 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين وحالته متوسط الموج إلى مائج.

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