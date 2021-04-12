خادم الحرمين يوجه كلمة للمواطنين وعموم المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان

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وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كلمة إلى إخوانه المواطنين والمسلمين في كل مكان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وسأل خادم الحرمين في نص الكلمة التي ألقاها نيابة عنه وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، الله أن يكون الشهر المبارك خيرًا للمسلمين والعالم.
وأكد على المواطنين والمقيمين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حتى تزول هذه الجائحة، والمبادرة لأخذ اللقاحات، لافتاً أن المملكة ملتزمة بحماية قاصدي الحرمين الشريفين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية ضيوف الرحمن من هذه الجائحة.
ووجه خادم الحرمين الشكر إلى الجنود البواسل المرابطين في الحدود والثغور، من منسوبي القطاعات العسكرية والأمنية، وكذلك للعاملين في القطاع الصحي، وكافة قطاعات الدولة، الذين وضعوا أمن البلاد وسلامة أبنائها والمقيمين على أراضيها فوق كل اعتبار.
Source akhbaar24.argaam
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