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السعودية | المسند: ولادة هلال رمضان فجر اليوم إثر اقتران الشمس والقمر

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مريم الجابري 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أنه عند الساعة 05:31 من فجر اليوم (الإثنين) تم الاقتران بين الشمس ‏والقمر (المحاق)، ومن ثم ولد الهلال.‏

وتوقع المسند أن يغرب الهلال مساء اليوم بعد الشمس في كل ‏المناطق في المملكة، وفي مكة سيغرب بعد الشمس بنحو 24 ‏دقيقة، ويمكن رؤيته من قبل المترائين حال خلو السماء من ‏الغبار والسحب مساء اليوم .‏

وبين أن الاقتران هو اجتماع الشمس والقمر على خط طول ‏واحد، بحيث لا ينعكس ضوء الشمس على سطح القمر، ولا على ‏أي جزء منه، أما الولادة فهي تخلُّف القمر عن الشمس، بحيث ‏تكون الشمس غربه، وهو خلفها من جهة الشرق، عندها يظهر ‏نور الشمس على جزء ضئيل من سطح القمر.‏

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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