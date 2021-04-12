

علمت «دوت الخليج» أن جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بصدد تنفيذ مشروع لإنشاء وحدة خدمة السيارات، لتقديم جرعات كورونا «كوفيد- 19»، وذلك بعد أيام قليلة من صدور قرار وزير التعليم، القاضي بتوجيه إعداد خطط لتطعيم منسوبي الوزارة والطلبة. يشار إلى أن وزارة الصحة، أعلنت في 28 فبراير الماضي عن تدشّين خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا، داخل السيارة فى «الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وأبها». ودعت وزارة الصحة حينها إلى حجز موعد لأخذ لقاح كورونا، في أقرب مكان عبر تطبيق صحتي.

كانت هذه تفاصيل خبر تطعيم كورونا

في السيارات بجامعة نورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.