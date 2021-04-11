بالفيديو.. لص يسرق سيارة في وضع التشغيل بالرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أظهر مقطع فيديو، قيام لص بسرقة سيارة تركها صاحبها في وضع التشغيل من أمام أحد المحلات التجارية بالصناعية القديمة في الرياض.

ووثق مقطع الفيديو ترك صاحب السيارة لسيارته والنزول منها وغلق الشنطة الخلفية ثم توجه إلى أحد المحلات، ولكن اللص كان يراقبه.

ورصد الفيديو اللص يعود إلى السيارة بعد أن تركها صاحبها، وقام بسرقتها في ثوانٍ، وهي من نوع كابرس رويال موديل 2013 وعليها لوحة كويتية.

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