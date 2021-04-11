شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-11
وأكد التحالف على اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه جازان
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا تجاه جازان.
وندد التحالف بمحاولات المليشيا العدائية الممنهجة والمتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وأكد التحالف على اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
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