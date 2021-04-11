أمين تبوك يصدر قرارات تدوير لرؤساء البلديات

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أصدر أمين منطقة ⁧ تبوك ⁩ المهندس درويش بن على آل محفوظ، قرارات تدوير لرؤساء البلديات، وذلك لرفع مستوى الأداء والاستفادة من الكفاءات، واشتملت على سبع قرارات جاءت على النحو التالي:

المهندس سلامة بن هليل البلوي، رئيسا لبلدية محافظة حقل.

المهندس مساعد بن محمود الشريف، رئيسا لبلدية محافظة ضباء.

المهندس عبدالله بن عبدالرحيم غبان، رئيسا لبلدية محافظة الوجه.

المهندس أحمد بن عبيد الله البلوي، رئيسا لبلدية محافظة أملج.

المهندس عوده بن خلف العنزي، رئيسا لبلدية محافظة تيماء.

المهندس عبدالله بن سليم العمراني، رئيسا لبلدية بئر بن هرماس.

المهندس خالد بن بكر خضير، رئيسا لبلدية أبوراكة. Source almowaten





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