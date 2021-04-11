تدشين برنامجي «هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة» و«تفطير الصائمين» بالسنغال

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في العاصمة السنغالية داكار, برنامج «هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة» و برنامج «خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين» .

وبهذه المناسبة عدّ القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى داكار يوسف جزار البرنامجين لبنة من لبنات الخير والبركة التي يتعاهد بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ إخوانه في جميع الأوقات وخاصة شهر رمضان المبارك، منوهًا بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية في تنفيذه وفق منظومة الإجراءات الاحترازية المتخذة في المرحلة الحالية.

من جانبها أشادت الأمين العام لوزارة التطوير للشؤون الاجتماعية السنغالية كولي راشيل فيصلي بالجهود التي تقدمها المملكة في المجال الإسلامي ودعم المشاريع الرمضانية التي تقوي أواصر المحبة بين المسلمين في الشهر الفضيل، منوهة بدور المملكة الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم والدفاع عن قضاياهم .

وفي ختام مراسم التدشين التي حضرها بعض وسائل الإعلام والقناة الرسمية للتلفزيون السنغالي جرى توزيع التمور، وسلال التفطير على عدد من المستفيدين من البرنامج والتقطت الصور التذكارية لهذه المناسبة.