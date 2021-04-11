السعودية اليوم / لبنان تسجل 2705 إصابات جديدة بفيروس كورونا



بيروت 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واس

سجّلت لبنان 2705 إصابات جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 402279، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6630 حالة بعد تسجيل 38 حالة وفاة .

// انتهى //

19:16ت م

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بيروت 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واسسجّلت لبنان 2705 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 494633 إصابةً.وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 402279، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6630 حالة بعد تسجيل 38 حالة وفاة .// انتهى //19:16ت م0116

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