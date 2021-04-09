- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم مجلس التعاون الخليجي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مفخخة باتجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مجلس التعاون الخليجي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مفخخة باتجاه خميس مشيط
محاولات عدائية لاستهداف المدنيين وتعد جرائم حرب
متابعات الخليج 365 - الرياض
أدان مجلس التعاون الخليجي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيّرات مفخخة باتجاه خميس مشيط.
جرائم حرب:
وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه خميس مشيط، مؤكدة أن ذلك محاولات عدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل الميليشيا وتعد جرائم حرب.
وقال التحالف: إنه يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وإن محاولات الميليشيا العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تم صدها وإحباطها.
شارك الخبر
شارك الخبر