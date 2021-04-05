السعودية اليوم / تعليم الجوف ينظم ملتقى شؤون المعلمين



سكاكا 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واس

نظمت إدارة تعليم منطقة الجوف اليوم، ملتقى افتراضيًا عبر الاتصال المرئي، يهدف إلى التعريف بلائحة الوظائف التعليمية، والمحفزات المتنوعة الجديدة للمعلمين والمعلمات.

ويستهدف الملتقى جميع شاغلي الوظائف التعليمية لعرض عدد من الموضوعات ذات الأهمية لرفع جودة أداء المعلمين والتحفيز للتطوير المهني ومواكبة التطور التعليمي والتفاعل مع معطياته

وتضمنت محاور الملتقى عددا من الموضوعات حول "الرتب وفق لائحة الوظائف التعليمية" , و"الرخصة المهنية" , و"نماذج من الاختبارات التربوية " .

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18:01ت م

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