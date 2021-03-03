محاضرة صحية بالمصنعة عن أهمية أخذ لقاح كورونا «كوفيد ـ 19»

المصنعة ـ من خليفة بن عبدالله الفارسي:

نظَّم مركز المصنعة الصحي بمحافظة جنوب الباطنة محاضرة صحية عن أهمية أخذ لقاح كورونا (كوفيد ـ 19) وذلك بجامع آل جراد بقرية الشعيبة وسط احترازات واحتياطات صحية. وقد تحدث الدكتور مصطفى عبدالستار عن أهمية اخذ لقاح كورونا (كوفيد ـ 19) والفوائد المرجوة من اللقاح، كما تطرق إلى مراحله وطرق الوقاية منه وإلى أهمية تلقي اللقاح لكبار السن، منوِّهًا عن أهم الأعراض الجانبية التي قد تحدث بعد تلقِّي اللقاح ومتى تحدث المناعة، مؤكدًا أنه لا بد من الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى بعد تلقِّي اللقاح.

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