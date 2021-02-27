«الصحة» تتابع سير العمل فـي المؤسسات الصحية التابعة لها بمحافظة مسندم

قامت سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية ـ وكيلة وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط، وعدد من مديري العموم والمسؤولين بالوزارة بزيارة لعدد من المؤسسات الصحية بمحافظة مسندم وذلك ضمن إطار الزيارات الميدانية الدورية التي يحرص مسؤولو وزارة الصحة على القيام بها بهدف الاطلاع على سير العمل بالمؤسسات الصحية وفق مستويات الرعاية الثلاثة (الأولية، والثانوية، والثالثية) وتفقد الاحتياجات ودراسة تطوير البنية الأساسية للنظام الصحي من خلال المعاينة المباشرة والتدارس مع المسؤولين الصحيين بالمحافظات والكوادر الطبية والتمريضية والإدارية والعاملين الصحيين في المؤسسات الصحية حول العمل في مؤسساتهم الصحية والاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم حول تطوير العمل الصحي في هذه المؤسسات.

وقد بدأت سعادة وكيلة وزارة الصحة برنامج الزيارة بزيارة لمستشفى خصب الجديد الذي لا يزال قيد الإنشاء، حيث اطلعت على سير العمل القائم به حاليًّا، واستمعت من القائمين على المشروع إلى شرح مفصل عن سير العمل فيه والمراحل المتبقية على إنجازه، وتدارست مع المسؤولين بالمديرية على بعض النواحي المتعلقة به. كما زارت سعادتها مستشفى خصب المرجعي ومجمع خصب الصحي ومركز كمزار الصحي، واطلعت على سير العمل في هذه المؤسسات الصحية والتقت بإداراتها والعاملين الصحيين وبالمراجعين فيها، واستمعت إلى المقترحات والآراء من القائمين عليها حول تحسين جودة الخدمات المقدمة من خلالها للمراجعين، حاثه في ذات الوقت الجميع على بذل قصارى الجهد لتذليل كافة الصعاب وتيسير تقديم الخدمة الصحية فيها.

كما قامت سعادتها بزيارة إلى المديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة مسندم، حيث التقت سعادتها بمديرها العام ومديري الدوائر وتدارست معهم عـددًا من المواضيع التي تخدم النظام الصحي بالمحافظة وسبل تطويره واستمعت إلى مقترحاتهم حول هذا الخصوص، مثمنة في ذات الوقت الجهود المتفانية في الأداء وحثتهم على مواصلتها بكل تفانٍ.

رافق سعادتها في زيارتها الميدانية الدكتور غانم بن محمد السعيدي ـ مدير عام الخدمات الصحية لمحافظة مسندم، وعدد من مديري العموم والمسؤولين بالوزارة وبالمديرية.