مكتب مجلس الدولة يحيل مقترحي الكتاب بالعدل والحارات العمانية إلى جلسة عامة للنقاش

تطرق لمشروع قانون تنظيم وتشجيع الصناعة والبسور العمانية عقد مكتب مجلس الدولة أمس اجتماعه الثاني لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي ـ رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين أعضاء مكتب المجلس وسعادة الأمين العام بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس.

وناقش المكتب خلال الاجتماع المقترح المقدم من اللجنة القانونية حول دراسة ومراجعة قانون الكتَّاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم: (40/‏2003)، حيث استضاف المكرم الدكتور رئيس اللجنة القانونية، والمكرم مقرر اللجنة، لمناقشتهما حول المقترح.

كما استضاف مكتب المجلس خلال الاجتماع المكرمة الدكتورة رئيسة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، والمكرم الدكتور مقرر اللجنة، لمناقشتهما حول المقترح المقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة حول دراسة الحارات العمانية بين الاستثمار السياحي والفن المعماري.

وقرر مكتب المجلس بعد المناقشة إحالة المقترحين إلى الجلسة العامة للمجلس بعد تضمينهما الملاحظات التي أبداها أعضاء المكتب بشأنهما.

وتطرق المكتب خلال الاجتماع إلى عدد من الموضوعات والمقترحات المقدمة من اللجان والمكرمين الأعضاء منها مقترح حول (البسور العمانية إرث اقتصادي وعائد اجتماعي)، كما استعرض رأي اللجنة الاقتصادية حول مقترح مشروع (قانون تنظيم وتشجيع الصناعة) المحال من مجلس الشورى.

وتم خلال الاجتماع اعتماد محضر الاجتماع السابق، ومحضر لقاء معالي الشيخ رئيس المجلس مع المكرمين رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، كما استعرض تقرير متابعة أنشطة اللجان خلال الفترة الواقعة بين اجتماع المكتب السابق وهذا الاجتماع. وفي ختام الاجتماع حدد مكتب المجلس موعد وبنود جدول أعمال الجلسة العادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة.

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