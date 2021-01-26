الوقوف على سير العملية التعليمية بمدرسة الحلانيات بتعليمية ظفار

صلالة ـ «الخليج 365»:

تواصلا للزيارات الميدانية لمختلف مدارس ولايات محافظة ظفار، وفي إطار الحرص المستمر على متابعة العملية التعليمية وبهدف الوقوف على أهم المستجدات والبرامج التربوية، قام محمد بن عقيل الكاف ـ المدير العام المساعد لشؤون التخطيط وتنمية الموارد البشرية وتقنية المعلومات بتعليمية ظفار بزيارة إلى مدرسة الحلانيات للتعليم الأساسي للصفوف من (1 – 12) بجزر الحلانيات والتي تبعد عن ولاية صلالة حوالي 385 كم. وقد شملت الزيارة الالتقاء بأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية في المدرسة والتعرف على وسائل وطرق التدريس التي من شأنها رفع المستوى التحصيلي للطلبة، كما تم زيارة عدد من الفصول الدراسية والاطلاع على مدى الالتزام بالإجراءات والاحترازات الصحية طوال العام الدراسي في ظل جائحة كورونا (كوفيد ـ 19) وآليات تطبيق وثيقة البروتوكول الصحي في البيئة المدرسية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم، إلى جانب حضور جزء من الحصص في عدد من المواد الدراسية ومناقشة جوانب القوة لدى الطلبة وكيفية تطوير المهارات وتنمية المواهب الطلابية من خلال حثهم على الاستفادة من كل الخدمات التي تقدمها البيئة المدرسية. كما تم التعرف على أهم الأنشطة اللاصفية بالمدرسة والمسابقات التي نظمتها وشاركت بها المدرسة مثل مسابقة أفضل عرض مرئي توعوي طلابي قصير حول جائحة كورونا (كوفيد ـ 19) ومسابقة الرسوم البيئية والمقالة البيئية والمسابقة الافتراضية للخط ضمن احتفالات الأسبوع العالمي للفن الإسلامي، بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها المدرسة لتشجيع المواهب الطلابية وتنميتها على الوجه الأكمل.