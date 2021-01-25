نيابة عن المقام السامي .. أسعد بن طارق يودع سفيري السعودية وجنوب إفريقيا

مسقط ـ العمانية:

نيابةً عن حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ استقبل صاحب السُّمـو السَّيـد أسعد بن طـارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السُّلطان بمكتبه صباح أمس سعادة السفير عيد بن محمد الثقفي سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة وسعادة السفير ماناوبيلي شوجولي سفير جمهورية جنوب إفريقيا المعتمد لدى السلطنة كلًّا على حدة، وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عملهما. وقد أعرب السفيران عن شكرهما لجلالة السُّلطان المعظم على الدعم الذي لقياه خلال فترة عملهما بالسلطنة من قبل جلالته والحكومة والشعب العماني مما سهل لهما أداء مهامهما، وعن تمنياتهما لجلالته بوافر الصحة والسعادة ومديد العمر، وللسلطنة المزيد من التطور والنماء في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

وعبَّر صاحب السُّمو السَّيد أسعد بن طارق آل سعيد عن بالغ الشكر للسفيرين على جهودهما التي بذلاها في خدمة العلاقات بين السلطنة وبلديهما، وعن أصدق التمنيات لهما بالتوفيق الدائم ولشعب بلديهما كل التـقدم والازدهار.

حضر المقابلة أصحاب السعادة الأمين العام والمستشاران بمكتب سموِّه.

■ أسعد بن طـارق لدى استقباله سفير جمهورية جنوب أفريقيا

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