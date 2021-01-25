(ريادة) تصدر بيانا حول القطاعات المستفيدة من الحوافز والتسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مسقط ـ العمانية: أصدرت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”ريادة” بيانًا تفصيليًا بشأن التسهيلات والحوافز لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بإعفاء رسوم التراخيص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

وتتضمن القطاعات المستهدفة من الإعفاء قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الثروة الزراعية والسمكية وقطاع الأنشطة الخدمية واللوجستية والأنشطة المرتبطة بهذه القطاعات وموضحة حسب تصنيف الآيزك 4 المستخدم في منصة “استثمر بسهولة” بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والمحددة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “ريادة”

وتستفيد من هذه الحوافز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال لنشاط اقتصادي واحد ولمرة واحدة خلال مرحلة التأسيس، ويشترط للإعفاء من رسوم التراخيص الحكومية للأنشطة المستهدفة بهذا البيان أن تكون التراخيص صدرت للمرة الأولى فقط ولا يسمح ببيع أو نقل أو التصرف بالسجل التجاري للمؤسسة المستفيدة من الحوافز لمدة 3 سنوات باستثناء حالات نقل السجل التجاري لمواطن متفرغ (حامل بطاقة ريادة الأعمال) وإلغاء المؤسسة بإلغاء السجل التجاري.

وتتضمن الحوافز إعفاء أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلين على بطاقة ريادة الأعمال من دفع رسوم كافة التراخيص الحكومية ضمن القطاعات المستهدفة بهذا البيان، ويتم إعفاء المستحقين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حاملي بطاقة ريادة الأعمال من تراخيص العمل بوزارة العمل للأنشطة الجديدة المحددة في القطاعات التي تشملها هذه الحوافز بحد أقصى ترخيص ( 5) عمال لمرة واحدة ولنشاط واحد فقط لا يشمل الإعفاء رسوم تجديد التراخيص الحكومية القائمة لكافة القطاعات.

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