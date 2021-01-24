وزير المكتب السلطاني يستقبل سفير المملكة العربية السعودية

مسقط ـ العمانية: استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني ـ وزير المكتب السلطاني بمكتبه أمس سعادة عيد بن محمد الثقفي ـ سفير المملكة العربية السعودية، وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرًا لبلاده لدى السلطنة.

وقد رحب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني في بداية المقابلة بالضيف، من جانبه عبّر سعادة السفير عن اعتزازه وتقديره للتعاون الذي حظي به من جميع المسؤولين في السلطنة، مشيدًا بمتانة العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين.

وشكر معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني سعادة السفير على الجهود التي بذلها لتعزيز العلاقات القائمة بين بلاده والسلطنة أثناء تأدية عمله، متمنيًا له دوام التوفيق.

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