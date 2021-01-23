جلالة السلطان يبعث رسالة خطية للرئيس الفلسطيني

رام الله ـ العمانية:

بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ رسالة خطية إلى فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ـ رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وقد أكد جلالة السلطان المعظم ـ أعزه الله ـ خلال الرسالة موقف السلطنة الثابت والداعم للشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حريته وقيام دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية ومواصلة المساعي العُمانية لخدمة القضية الفلسطينية.

سلم الرسالة سالم بن حبيب العميري القائم بأعمال سفارة السلطنة لدى دولة فلسطين خلال لقائه بمقر الرئاسة بمدينة رام الله معالي مجدي الخالدي المستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني.

من جانبه أكد معالي المستشار الفلسطيني خلال اللقاء حرص القيادة الفلسطينية على تمتين وتعزيز العلاقات الأخوية لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين، معربًا عن تقدير الشعب الفلسطيني وقيادته لموقف جلالة السلطان المعظم ـ أيده الله ـ الأخوي والشعب العُماني مثمنًا جهود السلطنة ودعمها الثابت للحقوق الفلسطينية المشروعة.

■ رسالة جلالة السلطان للرئيس الفلسطيني سلمها القائم بأعمال سفارة السلطنة إلى المستشار الدبلوماسي للرئيس عباس.

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