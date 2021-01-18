السلطنة تشارك فـي أعمال الاجتماع الافتراضي لدورة المجلس التنفيذي الـ«148» لمنظمة الصحة العالمية

مسقط ـ العمانية: شاركت السلطنة أمس في أعمال الاجتماع الافتراضي لدورة المجلس التنفيذي الـ(148) لمنظمة الصحة العالمية الذي بدأت أعماله أمس ويستمر 9 أيام.

مثّل السلطنة في أعمال الاجتماع معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي ـ وزير الصحة ـ والنائب الأول للمجلس التنفيذي بمنظمة الصحة العالمية.

وأشاد معاليه في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع بجهود منظمة الصحة العالمية في مكافحة الوباء نيابةً عن دول إقليم الشرق الأوسط.

كما أشاد معاليه بالمسودة الشاملة لخطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى (2021ـ 2030)، وإطار عمل الخطة الذي تمت صياغة هيكلتها بطريقة مفصلة ومبسطة في الوقت نفسه متضمنة سبعة أهداف استراتيجية، وخمس استراتيجيات، وستة مبادئ وخمس مراحل. وقال معالي الدكتور وزير الصحة: إن خطة العمل ستمثل مرجعًا شاملا للدول الأعضاء من أجل تطوير الاستراتيجيات الوطنية والخطط التشغيلية، وبالتالي تحسين منظومة سلامة المرضى، مضيفًا أن هذه الخطة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وصِيغت بشكل وثيق مع قرار جمعية الصحة العالمية رقم:(62/‏ 6). وأكد معاليه أن سلامة المرضى تشكل جوهر العديد من القضايا الصحية العالمية وأهداف التنمية المستدامة، كما أن سلامة المرضى تسهم في إعداد وتنفيذ أدوات السلامة مثل الجراحة المأمونة لإنقاذ الحياة والرعاية النظيفة وإشراك المرضى وتمكينهم من أجل سلامتهم ونظم الإبلاغ والتعلم من أجل رعاية مأمونة. وخلال افتتاح أعمال الدورة قدم رؤساء اللجان الإقليمية تقارير موجزة عن مداولات اللجان الإقليمية إلى المجلس حيث دعا المجلس إلى النظر في توصيات وتعليقات اللجان الإقليمية، كما اعتمدت اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط قرارًا يدعو إلى الاستجابة الفعّالة لجائحة (كوفيد ـ 19)، بوسائل تشمل العمل على صون الخدمات الأساسية، وقرارًا بشأن حشد الجهود من أجل استئصال شلل الأطفال في إقليم شرق المتوسط.

وصادقت اللجنة خلال الاجتماع على استراتيجية إقليمية لتحسين الحصول على الأدوية واللقاحات، وإطار استراتيجي للوقاية من الأمراض المعدية الناشئة والمحتمل تحوّلها إلى أوبئة ومكافحتها. وشملت أيضًا توصيات حول كيفية تحسين القدرة على الوقاية من الجوائح والتأهب لها على الصعيد العالمي، وأهمية تعزيز برنامج الطوارئ الصحية. وتقوم وزارة الصحة في الوقت الراهن بتنفيذ إطار عمل منظمة الصحة العالمية بشأن مؤسسات الرعاية الصحية الأولية المراعية لسلامة المرضى، وفي هذا الشأن تم منح وزارة الصحة العديد من الجوائز الدولية في مجال جودة الرعاية الصحية، كما تم اختيار السلطنة كأول مركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية للجودة وسلامة المرضى في إقليم الشرق المتوسط.