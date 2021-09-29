مسقط – العمانية: غادر البلاد أمس الفريق أول بحري كارامبير سينج رئيس هيئة الأركان البحرية بجمهورية الهند بعد زيارة رسمية للسلطنة استغرقت عدة أيام. وقد كان في وداعه والوفد المرافق له لدى مغادرته مطار مسقط الدولي اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العُمانية، وعدد من كبار الضباط بالبحرية السلطانية العُمانية، وملحق الدفاع بسفارة جمهورية الهند بمسقط.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس هيئة الأركان البحرية بجمهورية الهند يغادر البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.