تواصل حملة تحصين طلبة المدارس من سن «12» عاما فما فوق بتعليمية الداخلية

نزوى ـ «الخليج 365»:

منح ـ من سالم بن خليفة البوسعيدي:

تواصل المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة الداخلية بالتعاون مع المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الداخلية المرحلة الأولى ضمن الحملة الوطنية للتحصين ضد (كوفيد ـ 19) للطلبة من سن (12) عامًا فما فوق بمختلف مدارس الولايات بالمحافظة.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الصحية أثناء عملية التحصين وفق البروتوكول الصحي والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة وذلك بتشكيل لجان إدارية وفنية من المديريتين والفرق التطوعية للكشافة والجوالة بالمحافظة للإشراف على الحملة.

حيث بلغ عدد مراكز التحصين التي أقيم التحصين فيها على مستوى محافظة الداخلية ثمانية مراكز موزعة على مختلف الولايات، كما شهدت المدارس الحكومية التي أقيم فيها التحصين إقبالًا واسعًا من الفئات المستهدفة لطلبة المدارس. وقد بدأت بمركز التحصين بمدرسة الشيخة نضيرة الريامية بولاية منح يوم أمس حملة تحصين طلاب المدارس من الفئة العمرية (12) عامًا وما فوق باللقاح المُضاد لفيروس كورونا التي تنفذها وزارتا الصحة والتربية والتعليم في جميع مدارس السلطنة.

وقال الدكتور طلال بن المر الأغبري ـ إختصاصي طب الأسرة والمجتمع والطبيب المسؤول في مركز منح الصحي: جاءت هذه الحملة إثر اهتمام وزارة الصحة وحرصا منها على سلامة الطلاب بعد ثبوت أمان لقاح فايزر للفئة العمرية من (12) عامًا وأكثر. وقد نظم الحملة فريق متخصص من مركز منح الصحي بالتعاون مع عدد من المتطوعين من مدارس الولاية وجوالة نادي البشائر وتم التأكيد خلال الحملة على ضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية حتى بعد أخذ اللقاح وذلك لضمان سلامة الجميع، ويبلغ عدد المستهدفين في الحملة أكثر من 2000 طالب وطالبة من أبناء الولاية وسيتم تطعيمهم على مدى أسبوعين بواقع يومين كل أسبوع. وتستهدف الحملة هذا الأسبوع مدرستي العلامة محمد بن مسعود البوسعيدي ومدرسة بنات منح، أما طلاب المدارس الأخرى فسيتم تطعيمهم الأسبوع القادم.