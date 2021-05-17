«206297» إجمالي حالات الإصابة فـي السلطنة «كورونا»

مسقط ـ العمانية: أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل (13) حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و(796) حالة إصابة وتعافي (723) حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المنوَّمة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ (87) حالة وعدد الحالات المنوَّمة في المؤسسات الصحية (709) حالة، فيما وصل العدد في العناية المركَّزة إلى (238) حالة. وبلغ إجمالي الحالات المسجَّلة في السلطنة (206297) حالة والمتعافين (191065) بنسبة تصل إلى 93 بالمئة والوفيات (2206) وفيات بنسبة 0ر1 بالمئة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (13026) حالة.

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