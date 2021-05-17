تدشين مسابقة الإجادة الصحية فـي تطبيق البروتوكول الصحي فــي المدارس لمواجهة «كوفيد ـ 19» بجنوب الشرقية

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي:

دشَّنت أمس المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الشرقية ممثلة بمكتب الإشراف التربوي بجعلان، مسابقة الإجادة الصحية في تطبيق البروتوكول الصحي في المدارس لمواجهة (كوفيد ـ 19) كمبادرة بهدف التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بين الطلبة والعاملين بالمدارس وتستهدف المدارس ذات الصف الثاني عشر.

وقد عقدت اللجنة الرئيسية اجتماعًا برئاسة محمد بن حمد السنيدي ـ مدير مكتب الإشراف التربوي بجعلان رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة. حيث تم خلال الاجتماع مناقشة أهمية العمل وفق معايير العدالة في التقييم والفهم الواضح الموحد لكافة محاور الاستمارة وبنودها وتحديد جدول واضح وثابت للتقييم وإعطاء تغذية راجعة للمدارس المزارة وتوثيق النتائج والملاحظات بسرية تامة وإعطاء المسابقة اهمية وجدية وسوف تبدأ اللجنة تقييمها للمدارس يوم غد (الأربعاء).وتحدث محمد بن حمد السنيدي ـ مدير مكتب الإشراف التربوي بجعلان، رئيس اللجنة قائلًا: لقد جاءت فكرة إقامة المسابقة كمبادرة للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بين الطلبة والعاملين بالمدارس وتوفير بيئة تعليمية صحية آمنة بين طلاب المدارس والعاملين فيها في ظل الظروف الاستثنائية وإيجاد روح المنافسة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكول الصحي باستخدام أعلى معايير السلامة لبعث روح الطمأنينة بين الطلاب والعاملين في بيئة تعليمية آمنة وسليمة.

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