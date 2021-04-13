الشرطة تدعو سائقي المركبات التحلي بالصبر والالتزام والتركيز أثناء السياقة خصوصا خلال فترات ذروة الازدحام وقبيل الإفطار

بمناسبة حلول شهر رمضان

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام تتوجه شرطة عمان السلطانية بالتهنئة للمواطنين والمقيمين على أرض السلطنة متمنية السلامة للجميع، وتدعو سائقي المركبات إلى الالتزام بقواعد السلامة المرورية لتجنب تعرضهم لحوادث مرورية ـ لا قدّر الله ـ نتيجة الاستعجال وتجاوز السرعة المحددة على الطرقات أو الإرهاق، فخلال السنوات الماضية تم تسجيل وقوع حوادث مرورية جسيمة بسبب السرعة الزائدة والتجاوز الخطأ الذي يرتكبه بعض سائقي المركبات بغية اللحاق بموعد الإفطار مع أسرهم.

السياقة الآمنة

وعلى السائقين التحلي بالصبر والالتزام خلال هذا الشهر الفضيل، والتركيز أثناء السياقة خصوصًا خلال فترات ذروة الازدحام وقبيل الإفطار، مع ترك مسافة كافية مع المركبة التي بالأمام وعدم الانتقال وتغيير الاتجاه بشكل مفاجئ، والحذر وعدم الاستعجال عند التجاوز على الطرق المفردة ذات الاتجاهين لتجنب الحوادث المرورية، وعند شعور سائق المركبة بالإرهاق يجب عليه التوقف خارج الطريق، لأخذ قسط من الراحة والقيام بأي نشاط مختلف لتنشيط الجسم.

وتنبه شرطة عمان السلطانية على ضرورة تجنب استخدام الهاتف النقال أثناء السياقة وخاصة قراءة وكتابة الرسائل أو تصفح المواقع والبرامج الإلكترونية، فجميعها سلوكيات خاطئة تشكل خطرًا على الشخص نفسه ومستخدمي الطريق الآخرين سواء كانوا سائقين أو مشاة.

الالتزام بقرارات اللجنة العليا

وتنفيذًا لقرار اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، المتعلق بحظر جميع الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات في الفترة المسائية طوال شهر رمضان المبارك، تواصل شرطة عمان السلطانية جهودها في هذا الجانب وذلك من خلال التواجد الشرطي وانتشار الدوريات في جميع محافظات السلطنة. وتأمل شرطة عمان السلطانية من المواطنين والمقيمين مواصلة التقيد بقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، والالتزام بالحظر التام لجميع التجمعات الرمضانية مثل إفطار صائم في الجوامع والمساجد.. وغيرها من الأماكن مثل: الخيام والمجالس العامة، وحظر الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية.. وغيرها من الأنشطة الجماعية خلال شهر رمضان الفضيل.