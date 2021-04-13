ضمن الفعاليات والأنشطة الدينية خلال شهر رمضان المبارك تنطلق غدا البرامج والمحاضرات الدينية التي ينفذها مركز الإرشاد النسوي بإدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة جنوب الشرقية بمختلف ولايات المحافظة منها محاضرات بعنوان: (الأفعال الخارجة عن الصيام، ومن أحكام الصيام، أسرار الصيام، واحات رمضانية، ووقفات رمضانية)، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان: (رمضان نقطة للتغير، ونفحات رمضانية، وماذا بعد رمضان)، ومحاضرات أخرى عن واحات رمضانية في العشر الأواخر، وختام رمضان، بالإضافة إلى زكاة الفطر وأحكامها. كما ينظم المركز عددًا من الأمسيات والفعاليات منها أمسية بعنوان: (قل هذي سبيلي)، وأمسية (نور الهدى)، وأمسية: (ماذا بعد رمضان)، وأمسية أدبية بعنوان:(مرحبا رمضان)، بالإضافة إلى تقييم مسابقة الطفل اللبيب لحفظ الأحاديث، يقدم هذه البرامج عدد من المرشدات الدينيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

كانت هذه تفاصيل خبر «الإرشاد النسوي» بجنوب الشرقية ينظم عددا من البرامج الدينية عن بُعد خلال شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.