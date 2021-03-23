كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 مارس 2021 04:38 مساءً - تتساءل الكثير من الفتيات دائماً عن أضرار المكياج، ومع ظهور صيحات وتقنيات جديدة تساعد في الحصول على مكياج دائم، أصبح التساؤل الآن يتزايد عن أضرار هذا النوع من المكياج.



وخلال السطور التالية؛ يقدم لك "الخليج 365. نت" أضرار المكياج الدائم، بحسب أخصائية الأمراض الجلدية التجميلية، شيلبي خيتاربال.

تابعي المزيد:مكياج كلاسيكي من بشاير الشيباني



أولاً: كيفية عمل المكياج الدائم

كيفية عمل المكياج الدائم



يتم إجراء المكياج الدائم، والذي يُطلق عليه أيضاً اسم الوشم التجميلي أو الصبغ المجهري، باستخدام قلم يحتوي على أكسيد الحديد الذي يشم الجلد ويخلق مظهر المكياج.



ويمكن للوشم أن يرسم كحل العيون أو أحمر الشفاه، أو قد يغمق ويخلق مظهراً أكثر سمكاً للحواجب، ويمكنه أيضاً إخفاء الندبات والمساعدة في مظهر خط الشعر غير المستوي.

تابعي المزيد: أجدد صيحات المكياج لطلة مميزة



ثانياً: أضرار المكياج الدائم

أضرار المكياج الدائم



هناك دائماً خطر الإصابة بالعدوى عند استخدام الإبر، وخاصة إذا لم يتم تعقيم الإبر المستخدمة بشكل صحيح، وتقول الدكتورة خيتاربال: يمكن لجسمك أن يتفاعل مع جزيئات الحبر ويشكل مناطق من الأنسجة الملتهبة، وإذا كنت عرضة لها، فإن عملية الوشم يمكن أن تترك ندبات شديدة، كما يمكن أن يعاني الأشخاص أيضاً من حساسية تجاه لون معين أو نوع معين من حبر الوشم.



وتضيف الدكتورة خيتاربال: "بمجرد أن يكون لديك رد فعل، قد يكون من الصعب جداً علاجه، ولكن يمكن تجنب ذلك عن طريق إجراء اختبار خلف الأذن لمعرفة ما إذا كان هناك رد فعل".



وتشمل المضاعفات المحتملة الأخرى للمكياج الدائم، النزيف والتقشر والتورم وفقدان الرموش وإصابة الجفن الشديدة والشتر الخارجي (الذي يحدث عند إبعاد الجفن عن مقلة العين).



ويمكن أن تتداخل الأصباغ أيضاً مع فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي في الجمجمة من خلال التأثير على جودة الصور، ونادراً ما تسبب فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي تورماً أو حرقاً في منطقة الوشم.



تابعي المزيد: الفرق بين التونر والتونيك