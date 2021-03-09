المبادرة الرئاسية لصحة المرأة: السمنة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال الدكتور شريف نجيب، رئيس لجنة الجراحة بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرآة، إن هناك إنجازات كثيرة تحققت في مصر: «في أول المبادرة كانت فترة اكتشاف سرطان الثدي 4 شهور، ولكن الآن أصبحت شهر واحد وتبدأ المرأة العلاج خلال أسبوع واحد».

الدولة دربت الكوادر الطبية لتشخيص الإصابة بسرطان الثدي

وأضاف «نجيب» خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة» وتقدمه الإعلامية جاسمن طه والإعلامية رضوى حسن، أن الدولة دربت الكوادر الطبية لتشخيص الإصابة مع تحديث بروتوكولات الإصابة والعلاج الخاصة بسرطان الثدي، مبينا أن الدولة وفرت علاجات كيمياوية غالية جدًا بالمجان للسيدات، مع تزويد المراكز بأجهزة أشعة حديثة وحجرات عمليات على أحدث مستوى.

متابعة حالة السيدات الصحية على مدار عام بعد التشخيص

وأشار رئيس لجنة الجراحة بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرآة قائلا: «تعمل على متابعة السيدات على مدار سنة لتتابع حالات الصحية وتطور حالاتها الصحية».

إهمال الرياضة والسمنة تزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدي

وتابع: «إهمال الرياضة والسمنة يعملان على زيادة أمراض الثدي خاصة في ظل تغيير نظام الغذاء في مصر وتناول دهون مشعبة التي تؤذي الجسم».

وكانت أطلقت المبادرة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد في عام 2019 من أجل النهوض بصحة المرأة المصرية وتم تشكيل اللجنة العليا لصحة المرأة تضم أطباء متخصصين في صحة المرأة الذين وضعوا استراتيجية لتفعيل المبادرة وبعدها انطلقت المبادرة لتصل إلى 12 مليون سيدة من أجل الكشف على السيدات.