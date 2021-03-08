بدون ماكياج.. هبة مجدي توجه رسالة للسيدات في اليوم العالمي للمرأة: من قلب الشغل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة هبة مجدي، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مجموعة من الصور، والتي ظهرت خلالها بدون ماكياج.

وخلال الصور، وجّهت الفنانة رسالة للفتيات والسيدات، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي، قائلة: «في اليوم العالمي للمرأة، ومن قلب التصوير والشغل والتعب، كل سنة وأنتِ ست قوية ناجحة، بتقدري على حاجات محدش بيقدر يعملها غيرك».

هبة مجدي تستعيد ذكريات خطوبتها على محمد محسن

وخلال يناير الماضي، استعادت هبة مجدي عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، أيام خطبتها على الفنان محمد محسن، اللذين احتفلا به على المسرح القومي.

ونشرت «هبة» عددًا من الصور مع متابعيها، أثناء الاحتفال، والتي ظهرا خلالها أثناء عرض مسرحية، «ليلة من ألف ليلة»، وسط فريق العمل برفقة الفنان يحيى الفخراني.

قصة حب هبة مجدي ومحمد محسن

يذكر أن اللقاء الأول بين الثنائي في دولة الأردن عام 2012، حينما ترشحا كأفضل مطرب وفنانة عن أعمالهم، ومن ثم تجدد اللقاء بعدما ترشحت لبطولة مسرحية، ألف ليلة وليلة، أمام الفنان يحيى الفخراني، والتي بدأ يتعرفا على بعضهم البعض ويتقربا بشكل أكثر، وتكللت قصة حبهما بالزواج والذي كان شاهدًا عليها الدكتور يحيى الفخراني اللذان يعتبرانه الأب الروحي لهما، وحضر الحفل عدد من نجوم الفن والإعلاميين، وأسفرت هذه الزيجة عن ميلاد ابنتهما دهب.

مشاركة هبة مجدي في مسلسل «فرصة تانية»

واستطاعت هبة مجدي، في لفت الأنظار إليها في مسلسل فرصة تانية، مع الفنانة ياسمين صبري، بدور الزوجة التي تحولت شخصيتها تبعًا للأحداث واستطاعت أخذ حقها من زوجها الذي كان يسيء معاملتها.