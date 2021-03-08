محمود مسلم عن الصحفيات في اليوم العالمي للمرأة: التدريب الطريق الصحيح لتمكينهن من القيادة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدث محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، خلال الندوة الافتراضية «التوازن بين الجنسين في الإعلام: الواقع الحالي والخطوات المستقبلة»، عن تمكين المرأة، خاصة الصحفيات ليكن من القيادات، قائلا: «الطريق الصحيح والحقيقي للوصول للقيادة هو التدريب، لأنها فضيلة غائبة عند كثير من السيدات».

وتابع: «عندما يحصلن على تدريب يتمكن من القيادة، نحن تعاونا مع «وان إيفرا» لتدريب النساء والصحفيات، وأصبحن قيادات في الإعلام والصحف، مش محتاجين تشريعات أو توعية».

وأضاف: «في الصحافة والإعلام هن قادة الرأي والوعي، إزاي أعملهم توعية في مثل هذه القضية؟، لو مفيش وعي عند الصحفيات والصحفيين كدة في خلل في المجتمع».

واختتم محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن : «النساء اللاتي لديهن رغبة حقيقية للحصول على الدور سيأخذونه بالسعي».