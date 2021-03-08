منى مجدي: هناك فجوة بين ظهور الرجل والمرأة في الإعلام

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدثت منى مجدي، مديرة التوازن الجندري ببرنامج النساء في الأخبار، خلال الندوة الافتراضية حول صورة المرأة في الإعلام، بحضور محمود مسلم رئيس تحرير جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ.

وقالت «مجدي»: «تطبيقا للمهنية يجب التحدث عن التوازن الجندري، لأن كل موازين الشرف الإعلامي تتحدث عن البعد عن التحيز والتنميط، حيث هذا العصر المفتوح نتحدث فيه على منافسة شرسة»، لافتة إلى أن هذه المنافسة يجب أن نتاقسم شريحة الجماهير، كما يجب عدم إغفال المرأة التي تضع وجهة نظرها القوية، كما يجب عرض كل النماذج المختلفة، متابعة: «احنا مش ضد تقديم الأدوار التقليدية ولكن ضد تقديمها فقط».

4 مؤشرات حول التوازن الجندري

وعرضت، 4 مؤشرات رئيسية حول التوازن الجندري في الأخبار والتي أظهرت تحسنًا في كمية إظهار المرأة، إلا أنها لا تعكس كيفية إظهارها، متابعة أن جميع المؤشرات بها أمل للتحسن، لتحقيق التوازن رغم وجود فجوة جندرية بين الرجال والنساء.

وعن دور برنامج المساء في الأخبار قالت منى مجدي: «يقدم دليل أدوات تحريرية وتحليلية التي يلجأ لها عدد من الصحفيين، لتحقيق توازن أكبر وإظهار صورة إيجابية عن النساء في الأخبار، وتحويل هذا التحليل إلى محتوى مرئي على الإنترنت».