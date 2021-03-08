رسمات مكياج مشمشية من خبيرات تجميل سعوديات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 مارس 2021 07:47 مساءً - لا شك في أن اللون المشمشي من أجمل الألوان التي يمكن اعتمادها عند تطبيق المكياج؛ فهو لون حيوي ملائم لمعظم ألوان البشرة بتدرجاته المختلفة التي تساهم بشكل كبير في جعل العين أوسع وأكبر، وتمنح المرأة نظرات مشعِّة وجذابة، فلا تترددي في اعتماده لمناسباتك القادمة.

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المكياج المشمشي للمناسبات بأسلوب شهد عبد العزيز

بأنامل شهد عبد العزيز ( الصورة من انستغرام)



شهد عبد العزيز، خبيرة تجميل سعودية، اعتمدت على المكياج المشمشي بأسلوب مناسب للمناسبات، وذلك برسمها لدرجات اللون المشمشي على العين بأكملها مع الاهتمام بمظهر الحاجبين، لتعطي نظرة أكثر جاذبيةً وجمالاً، خاصة أن لشكل الحاجبين دورًا أساسياً في إبراز جمال العين، ثم زينت العينين بالأيلاينر الأسود مع إضافة الجليتر في الجفن المتحرك، ثم طبقت لمسة من البلاشر المشمشي والبرونزي على الوجنتين لإبرازهما أكثر وتسليط الضوء على البشرة لجعلها تبدو أكثر إشراقاً، واستخدمت قلم الروج البني لتكمل جمال الإطلالة.

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مكياج يومي بالظلال المشمشية من ليالي

بأنامل ليالي ( الصورة من انستغرام)



خبيرة التجميل السعودية والموديل، ليالي، لجأت في إحدى إطلالاتها مؤخراً لمكياج بسيط ويومي لا يستغرق الكثير من الوقت في وضعه؛ حيث تزينت بمكياج مشمشي لامع على كامل العين، وزينت عينيها بالأيلاينر المسحوب للخارج باللون الأسود للمسة حيوية متقنة، وتجملت ببلاشر خفيف باللون البرونزي، واعتمدت طلاء الشفاه باللون الفوشيا لمظهر أكثر جاذبية وجرأة، وننصحك -عزيزتي- عند تطبيق هذا اللوك بأن تقومي بتطبيق البرايمر الخاص لظلال العيون، لنظرة أكثر ثباتاً خاصة في فصل الصيف؛ حيث يتعرض المكياج للتلف والسيلان بسبب ارتفاع درجة الحرارة، ولذلك فهو يحتاج لقاعدة مثبتة.

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مكياج صيفي مشمشي بأسلوب نورة بوعوض

بأنامل نورة بوعوض ( الصورة من انستغرام)



تفضِّل خبيرة التجميل، نورة بوعوض، التنوع في اختيار لوكات المكياج بأسلوب مواكب لخطوط الموضة، ومع اقتراب موعد دخول فصل الصيف طبقت مكياجاً حيوياً مميزاً باستخدامها لظلال العيون المشمشي مع البني الناعم في سحبة العين وأسفلها، ولجأت للأيلاينر الأسود مع رسمة العيون الغرافيكية باللون البرتقالي، ثم طبقت الهايلايتر لتسليط الضوء على عظام الوجه وإبراز جمالها وجعلها تبدو أكثر وضوحاً مع طلاء الشفاه اللامع باللون الزهري.

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