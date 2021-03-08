مستحضرات مكياج متعدّدة الاستخدامات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 مارس 2021 07:47 مساءً - تفضل الكثيرات من النساء اختيار الحقائب الصغيرة في السفر والسهرة، مما يمنعهن من أخذ كل أدوات المكياج التي يحتجن إليها، لذا نرصد لكُنَّ اليوم عدة مستحضرات مكياج يمكن أن تُستخدم لأكثر من غرض؛ لتوفير عناء حمل جميع أدوات المكياج في حقيبة اليد، ولتقليل ميزانية المكياج.



‏BB كريم بديل للمرطب وكريم الأساس

BB كريم



يُستخدم BB كريم كبديل خفيف لكريم الأساس اليومي في السفر والمناسبات اليومية، كما يغنيك عن استخدام مرطب البشرة وواقي الشمس في الوقت نفسه.

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أحمر الشفاه والبلاشر

أحمر الشفاه والبلاشر



تختص تركيبة أحمر الشفاه بإعطاء شفتيك لوناً زاهياً، ومع ذلك يمكنك استخدامه أيضاً كبلاشر لإعطاء وجنتيك حمرة مشابه لدرجة لون الشفاه، وكل ما عليكِ فعله هو مسح حافة أحمر الشفاه بإصبعك ثم استخدامه فى تلوين الوجنتين بأسلوب خفيف.



ظلال العيون والأيلاينر

ظلال العيون والأيلاينر



يأتي ظلال العيون في "بالتات" مختلفة لضم درجات ألوان متنوعة، ويمكنك استخدامه لتحديد عينيك تماماً مثل الأيلاينر، لذا استعيني بفرشاة رفيعة واغمسيها فى البودرة ثم مرِّريها بحذر بمحاذاة الرموش العلوية أو أسفل الرموش، ويمكنك أيضاً صنع لون جديد بالمزج بين ألوان الأيشادو المتوافرة لديك؛ لتظهري بإطلالة أكثر جاذبية.

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الماسكرا كبديل لبودرة الحواجب والأيلاينر

الماسكرا



تساعد الماسكرا على تحديد الرموش ومنحها الكثافة والطول، وفي حالات الطوارئ يمكن استخدامها بديلاً للأيلاينر، كما يمكن استخدامها لزيادة كثافة الحواجب ورسمها، لذا لا تتسرعي بإلقائها بمجرد انتهاء السائل؛ حيث يمكنك استخدامها لتمشيط شعيرات الحاجب.



الكونسيلر مع كريم الأساس



يوفر الكثير من علامات التجميل كريم أساس مدمجاً مع الكونسيلر في عبوة واحدة؛ وذلك لإخفاء الهالات السوداء وعيوب البشرة، وفي الوقت نفسه يكون بمثابة بطانة مثالية للمكياج.



كريم الأساس كبديل للبلاشر الكريمي

كريم الأساس كبديل للبلاشر الكريمي



إذا كنتِ تحتاجين لأحمر خدود كريمي وليس لديك سوى بودرة البلاشر، فيمكن استخدام كريم الأساس بابتكار أحمر خدود كريمي؛ وذلك بوضع القليل من بودرة أحمر الخدود على ظهر يدك ومزجها بالقليل من كريم الأساس لتحصلي على أحمر الخدود الكريمي.

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