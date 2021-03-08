مقشر القهوة للوجه ..تعرفي إلى فوائده

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 مارس 2021 07:47 مساءً - للقهوة فوائد عديدة على الجلد، ومنها الحد من السيلوليت، ومكافحة الشيخوخة، وتقليل خطر الإصابة بالسرطان، وتقليل التهاب الجلد مثل حب الشباب.



والقهوة عبارة عن حبوب قهوة مطحونة بشكل ناعم، لذلك فهي لطيفة على البشرة مع توفير العناصر الغذائية المفيدة بشكل فعال.



وخلال السطور التالية؛ يطلعك "الخليج 365. نت" على كيفية عمل مقشرالقهوة للوجه بعدة مكونات، يمكنك الاستعانة بما يناسبك منها، للظهور بإطلالة جذابة وأنيقة.





1- مقشرالقهوة وزيت الزيتون

القهوة وزيت الزيتون للعناية بالبشرة





هذا القناع مكون من مكونين وهما القهوة وزيت الزيتون، ويعد من الماسكات البسيطة وسريعة التحضير، ويوفر تأثيراً مضاداً للأكسدة وشد المسام لبشرتك.



المكونات:

- 2 ملعقة صغيرة من القهوة .



- 2 ملعقة صغيرة زيت زيتون.



طريقة التحضير:



اخلطي القهوة بزيت الزيتون في وعاء، ثم ضعي القناع على وجهك مع تجنب منطقة العين، وانتظري لمدة 15-20 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

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2- مقشرالقهوة والبيض





ينظف مقشر القهوة والبيض الشوائب من سطح الجلد والمسام، كما يجدد البشرة المتعبة.



المكونات:



- 2 ملعقة صغيرة من القهوة .



- 1 بيضة.



- 1 ملعقة صغيرة ملح.



- 1 ملعقة صغيرة عسل.



- 1 ملعقة صغيرة سكر بني.



طريقة التحضير:



اخلطي جميع المكونات جيداً، وضعي القناع على وجهك بلطف بأطراف أصابعك مع تجنب منطقة الشفاه والعين، وانتظري 10 دقائق، ثم اغسليه جيداً بالماء الفاتر ثم بالماء البارد كخطوة أخيرة.

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3- مقشرالقهوة والزبادي

القهوة والزبادي للعناية بالبشرة





يساعد البروتين الموجود في الزبادي على إزالة خلايا الجلد الميتة، بينما تعمل البروبيوتيك على ترطيب البشرة الجافة والمتقشرة.



المكونات:



- 1 ملعقة صغيرة من القهوة.



- نصف ملعقة كبيرة زبادي عادي.



- 1 ملعقة صغيرة دقيق الشوفان.



- 1 ملعقة صغيرة عسل (اختياري، لفائدة الترطيب الإضافية).



طريقة التحضير:



اخلطي كل المكونات، وضعي طبقة رقيقة على الجلد مع تجنب منطقة العين، وانتظري لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الدافئ، ويفضل وضع هذا القناع مرتين في الأسبوع للبشرة شديدة الجفاف.

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4- مقشرالقهوة والليمون



تساعد الفيتامينات الموجودة في الليمون في علاج المسام الكبيرة وحب الشباب والرؤوس السوداء وتفاوت لون البشرة.







المكونات:



- 1 ملعقة صغيرة قهوة .



- 2 ملعقة صغيرة عصير ليمون طازج للبشرة الدهنية أو 1 ملعقة صغيرة للبشرة العادية.



- ربع ملعقة صغيرة حليب أو نصف ملعقة صغيرة زبادي.



طريقة التحضير:



اخلطي كل المكونات، وضعي المزيج ودلكيه على وجهك بأطراف أصابعك مع تجنب الشفاه ومنطقة العين، وانتظري لمدة 15-20 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

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5- مقشرالقهوة والكاكاو

القهوة والكاكاو للعناية بالبشرة



الكاكاو غني بمضادات الأكسدة التي تمنع تلف الجلد بسبب الجذور الحرة والتلوثات، ويمكن أن يساعد الكبريت الموجود في الكاكاو في تقليل الشوائب الموجودة على الجلد، وتوفر القهوة الناعمة تأثير تقشير لإزالة خلايا الجلد الميتة التي تسد المسام.



المكونات:



- 2 ملعقة صغيرة مسحوق كاكاو.



- 2 ملعقة صغيرة من القهوة .



- 2 ملعقة صغيرة عسل.



- 1 أو 2 ملعقة صغيرة عصير ليمون (اختياري للبشرة الدهنية).



- 2 ملعقة صغيرة زبادي (اختياري للبشرة الجافة).



طريقة التحضير:



اخلطي كل المكونات، وضعي المزيج على وجهك مع تجنب الشفاه ومنطقة العين، ثم انتظري لمدة 20 دقيقة، وبعدها اغسليه بالماء الفاتر.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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