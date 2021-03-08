«شعبة الذهب»: شبكة العروسة المعقولة حاليا لا تقل عن 30 ألف جنيه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن شبكة العروس المعقولة حاليًا لا تقل عن 20 أو 30 ألف جنيه، والإقبال متزايد على عيار 21 في محافظات الوجهين البحري والقبلي، «الصعايدة بيحبوا غوايش 21»، موضحًا أن أسعار الذهب شهدت هبوطًا كبيرًا أواخر فبراير الماضي بسبب طرح كميات كبيرة من المعدن الأصفر في البورصات العالمية.

وأضاف «نجيب»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هبوط الذهب جاء بعد بدء التواصل للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، كما أن السندات والأسهم آخذة في الارتفاع بعد هدوء الحالة الاقتصادية، موضحًا أن مبيعات الذهب في مصر ليست كبيرة مثلما هي في الخارج، وسعر كيلو الذهب انخفض 50 ألف جنيه في الوقت الحالي.

وأوضح سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن المبيعات خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، فيما عرف بعام ذروة فيروس كورونا المستجد، تراوحت بين 20 إلى 30 طنًا سنويًا، حين كانت تصل إلى 50 طنًا قبل كورونا، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن الوقت الحالي الأفضل لمن يريد شراء الذهب من المواطنين والمستثمرين.

وأشار إلى أن الحركة سوف تزداد بفعل عيد الأم الفترة المقبلة والأسعار ستشهد تحركًا، موضحا أن شبكة الخطوبة الآن وصلت بالنسبة للعروس إلى دبلة وخاتم ذهب كأقصى شئ ودبلة فضة للعريس.

وأوضح أن السبب وراء ارتفاع الذهب خلال 2020، هو تقلص وانكماش الاقتصاديات العالمية وأصبح هناك فائض عن صناديق الاستثمار، كما أن البنوك فى الخارج لا تعطى عوائد تذكر على الإطلاق، لذا لجأ المواطنون إلى الملاذ الآمن وهو الذهب، مؤكدًا أن مصر لا توجد بها بورصة للذهب، ولكن جميع بورصات العالم تتعامل بطريقة الأوانى المستطرقة.

وتابع: «نقدر نقول إن سعر العالم فى الذهب موحد، الذهب زى الطماطم فوق وتحت مالوش نظرية أكيدة».