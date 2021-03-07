10 عادات خاطئة ترتكبها النساء يوميًا أثناء طهي الطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

هناك بعض العادات الخاطئة التي قد يفعلها العديد من ربات البيوت بشكل يومي أثناء طهي الطعام، دون إدراك أنها تسبب الكثير من الأضرار السلبية، نستعرضها لكم وفق ما جاء في موقع "Bright side" الأمريكي.

- وضع البيض في الثلاجة قبل طهيه:

من الأفضل عدم وضع البيض في الثلاجة قبل طهيه، حيث يجب أن يحفظ في درجة حرارة الغرفة، حتى لا يشكل البخار رغوة أثناء طهيه.

- قلي البطاطس مباشرة بعد تقشيرها:

لجعل البطاطس المقلية مقرمشة، يجب وضعها في الماء لمدة 30 دقيقة، ثم غسلها ولفها بمنشفة جافة، ثم بعد ذلك يمكنك قليها.

- استخدام قطع كاملة من الثوم:

قبل طهي الأطعمة، يفضل فرم الثوم أو تقطيعه، لكي يتم الاستفادة من التفاعل الكيميائي للثوم المفروم، الذي ينتج عنه ظهور الأليسين، وهو مركب له خصائص مضادة للبكتيريا، فضلا أن يتم استخراج الزيوت الأساسية منه، لذا يجب تجنب وضعه قطع كاملة.

- تخزين الأطعمة في علب مفتوحة:

لا ينصح بحفظ وتخزين الأطعمة في العلب المفتوحة، نظرا لأنها تساهم في تأكسد الأطعمة بسرعة كبيرة، لذلك من الأفضل وضع الاطعمة في وعاء محكم الإغلاق.

- طهي الأرز دون غطاء للإناء:

لكي لا يتحول الأرز المطبوخ إلى ما يشبه العجينة، يجب طهيه بنسبة كوب من الأرز مع كوب ونصف من الماء، وضعيه في وعاء به ماء بارد ثم اتركيه حتى تمام الغليان لمدة 13 دقيقة على نار منخفضة، ثم قلبيه مرة واحدة فقط، وتغطيته جيدا حتى ينضج تماما، ثم اتركيه بعد غلق النار لمدة 10 دقائق

- استخدام لوح تقطيع واحد فقط:

يعتاد الكثير من ربات البيوت استخدام لوح واحد لتقطيع الأطعمة عليه، وهذا أمر غير صحيح، لذا ينصح بضرورة شراء أكثر من لوح، لتجنب انتقال البكتريا من طعام لآخر.

- النفخ في طعام الأطفال الساخن:

يعد من العادات الخاطئة، نظرا لأنه يؤدي إلى انتقال البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان، لذا من الأفضل الانتظار بعض الوقت حتى يبرد الطعام.

- عدم نزع المجوهرات من اليدين قبل الطهي:

يتجاهل الكثير من ربات البيوت انتزاع المجوهرات من اليدين قبل البدء في الطهي، حيث إن هذه العادة تتسبب في انتشار الميكروبات، وذلك لأن الخواتم والأساور قد تحتوي على العديد من الأوساخ والجراثيم، التي يمكن أن تنتقل في أجزاء الطعام.

- تخزين الموز مع الفواكه الأخرى في ضوء الشمس أو في الثلاجة:

لإطالة عمر الموز، من الأفضل تخزين الموز بشكل فردي في درجة حرارة الغرفة، بعيدًا عن أشعة الشمس والفواكه الأخرى.

- سكب مرق الدجاج في الحوض:

يجب تجنب سكبها في حوض المطبخ، نظرا لأنها عندما تبرد تتحول إلى دهون يمكن أن تسد بالوعة الحوض.