مقابل 1500 دولار.. زوجة تحرض على قتل حماتها لاستعادة حضانة أطفالها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استخدمت وكيلة عقارات أمريكية تدعى لي آن بومان، 43 عامًا، طرق غير قانونية من خلال التحريض على قتل حماتها لاستعادة حضانة أطفالها.

وعرضت السيدة على شخصا مبلغ 1500 دولار أمريكي، مقابل قتل حماتها، وجعل الأمر يبدو وكأنه حادث عادي لأنها كانت تساعد زوجها السابق في رعاية أطفالها، بحسب حديث الشاهدة في القضية.

وانفصلت بومان عن زوجها السابق في عام 2018، ومنذ ذلك الحين وهي تسعى إلى حضانة أطفالها، وبعد أن فشلت في ذلك أعدت خطة لقتل حماتها، بحسب ما ذكره موقع سكاي نيوز عربية.

تسجيل خطة القتل

وقد تم تسجيل خطة بومان لقتل حماتها في سانت لويس، إحدى المدن الرئيسية في الولايات المتحدة وتقع في ولاية ميسوري، وهي تناقش التفاصيل مع الشاهدة بغرض تنفيذ الضربة وجعلها تبدو وكأنها حادث عادي، وفقًا لمكتب المدعي العام في مقاطعة كامدن في ولاية كارولاينا الشمالية.

وقد أُتيحت للمرأة عدة فرص لتغيير رأيها والعدول عن خطتها، بحسب الشاهدة في القضية، التي تحولت إلى شاهدة ضدها في القضية، وفق وثائق المحكمة.

رسالة نصية إلى الأطفال

ودفعت بومان الشاهدة في البداية إلى جلب أطفالها من بيت والدهم وحماتها، لكن الأطفال رفضوا الانصياع لها، ثم بعد ذلك، أرسلت بومان رسالة نصية إلى أطفالها تخبرهم أن جدتهم «ستموت».

أخبر الأطفال والدهم عن نص الرسالة، وواجه زوجته السابقة بومان، التي ردت بأنها كانت تقصد فقط أن الجدة كانت كبيرة في السن وستموت.

واعتقلت الشرطة لاحقا بومان بتهمة التآمر لارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى، واقتيدت إلى سجن مقاطعة كامدن.