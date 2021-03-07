أنيسة حسون تدعم حملة «2 بس علشان ياخدوا حقهم»: عايزين نحقق طلبات أولادنا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أشادت الكاتبة، أنيسة حسون، بحملة «2 بس علشان ياخدوا حقهم»، التي أطلقتها جريدة «الوطن» للحد من الزيادة السكانية.

أنيسة حسون: لازم كل واحد ياخد باله

وقالت «حسون» في فيديو خاص لـ«الوطن»: «النقطة إن الناس بتسأل هو ليه الدولة تتدخل في حاجة زي كدا، هي مالها أجيب اتنين ولا تلاتة؟ لا هي الدولة مش عايزة تتدخل، احنا بس مش قادرين، يعني 100 مليون أو 105 مليون على عينا وعلى راسنا بس هل مواردنا مكفية؟ هل إن أنا لما بيبقى عندي 3 أو 4 بقدر أعلمهم التعليم اللي نفسي فيه؟ بقدر أدخلهم المدارس اللي أنا عايزاها؟ بقدر أجيب لهم اللبس اللي يروحوا بيه المدرسة وبيخرجوا بيه مع صحابهم؟ بقدر أجيب لهم الأكل والشرب اللي أنا أقول يا سلام أنا أجيب لهم أي حاجة نفسهم فيها في الدنيا، كل أم كده عايزة تجيب لولادها اللي يتمنوه بس ساعات إمكانتينا متجبش».

«حسون» تقدم نصيحتها للأزواج

وتابعت الكاتبة قائلة: «في اعتقادي الشخصي أن هدف حملة 2 وبس، إن احنا نقدر نربي ولادنا بطريقة آدمية، تحقق لهم أمانيهم وتخلينا نجيبلهم اللي نفسهم فيه، ونقدر نتقدم كلنا كبلد، مصر ربنا مديها موراد كتيرة جدا بس لو نحافظ شوية على العدد، علشان الموارد دي نصيب كل واحد فينا ونصيب ولادنا وأحفادنا يرتفع بدل ما نصيبه يكون 5 جنيه يكون 10 جنيه».

وقدّمت الكاتبة نصيحتها للأزواج، قائلة: «لازم كل واحد ياخد باله عشان ميحرمش ولاده من حاجة، ولو نقدر منفكرش في نفسنا بس ونفكر في الناس التانية عشان يكونوا عندهم نفس الإمكانيات».