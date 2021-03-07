استجابة لـ«هن».. «القومي للمرأة» ينقذ «سلوى» من عنف زوجها: سنتخذ اللازم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في استجابة سريعة من المجلس القومي للمرأة، إلى شكوى السيدة سلوى علي، البالغة من العمر 27 عاما، والتي تم التوجه بالاهتمام بحالتها، ومحاولة إنقاذها من العنف الشديد التي تواجهه على يد زوجها المدعو «ح.ع».

وجاءت الاستجابة سريعا، بعد يومين من نشر «هن» قصتها، أول أمس، تحت عنوان معاناة «سلوى» مع زوجها وأسرته: «عملي عاهة مستديمة وخايفة أنزل الشارع»، وتواصل مكتب الشكاوى بالقومي للمرأة، مع الزوجة العشرينية، السيدة سلوى علي، يوم الأحد الموافق 7 مارس، وتم الاهتمام بمشكلتها وبدء العمل عليها.

تفاصيل معاناة «سلوى» العشرينية مع زوجها

وكشفت الزوجة العشرينية، في تصريحات سابقة لـ«هن»، تفاصيل معاناتها مع زوجها، «من أول أسبوع جواز بيننا، والمشاكل ابتدت دون أسباب واضحة، ورجعت بيت أهلي بعد أسبوع واحد من جوازنا، والموقف ده خلاني أسمع كلام مش كويس واتهامات من اللي حواليا، وبعد ما بقيت حامل، مد إيده عليا في يوم وخدت 8 غرز في إيدي، فروحت قدمت فيه بلاغ ووصلت إني أخدت عليه حكم بالسجن 6 أشهر، ومن وقتها ومشاكلي معاه هو وأهله زادت».

ضرب وتجريد من الملابس وإحداث عاهة مستديمة

وخلال أحد الأيام، تعرضت الزوجة العشرينية للضرب المبرح من شقيقة زوجها أمام المارة في الشارع، بل وجردتها من ملابسها أيضا، وبعد مرور فترة قصيرة من واقعة تجريدها من ملابسها، حصلت سلوى علي، على قرار بالتمكين من مسكن الزوجية، وسرعان ما اتجهت بصحبة طفليها التوأم ذوات العشرة أشهر، إلى منزلها، لكنها لم تمكث بداخله إلا يومين فقط، حيث تم الاعتداء عليها مجددا من قبل زوجها وأسرته، وهو ما تسبب لها في إصابتها بعاهة مستديمة بإحدى أذنيها: «ضربني بالحزام وبعدين فضل يضربني بإيديه الاتنين على وداني، لحد ما خرملي طبلة ودن منهم، وبقى سمعي ضعيف فيها، وبسمع بواحدة بس».