تنسيقات متنوعة من هند صبري

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 مارس 2021 04:34 مساءً - تعتمد الممثلة التونسية، هند صبري، على تصاميم الأزياء الأنيقة بالأسلوب المتنوع؛ حيث تحرص على مواكبة خطوط الموضة بالأسلوب اللائق بالفتيات العربيات، ومن وحي أبرز إطلالاتها رصدنا لكُنَّ اليوم عدة أفكار لأزياء متنوعة يمكنكن اعتمادها في مظهركن اليومي وفي المناسبات.



تنسيق الجلد من وحي هند صبري

فستان جلد مواكب للموضة



تُعتبر الأزياء المصنوعة من الجلد من أكثر القطع الفاخرة والمواكبة لخطوط الموضة، لذا اعتمدتها هند صبري في الكثير من الإطلالات؛ حيث تأنقت بمعطف من الجلد بدرجة الأحمر البرغندي مع قميص أبيض وتنورة صفراء بليسيه، وأكملت مظهرها بتسريحة الشعر المنخفض بأسلوب ذيل الحصان، وفي إطلالة أخرى نسقت فستاناً أسود من الجلد المزين بنقوش حمراء صغيرة في الأطراف مع حزام عريض محدِّد للخصر، وأكملت مظهرها بحقيبة خضراء مميزة، كما اختارت فستاناً من الجلد الأسود بتصميم عملي مزين بحزام ناعم للخصر، وتركت شعرها منسدلاً للخلف بأسلوب ناعم.

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إطلالات اللون الأسود لإخفاء عيوب الجسم

تنسيق اللون الاسود بأسلوب عملي



تلجأ الكثيرات من النجمات إلى اختيار الأزياء باللون الأسود، حيث تخفي عيوب الجسم وتوفِّر الأناقة البسيطة والمميزة، ومن وحي أبرز إطلالات هند صبري نلهمك عدة أفكار مختلفة؛ حيث أطلت بتنورة وبلوزة باللون الأسود مع معطف أسود مزين بنقوش بيضاء وقماش من الساتان الأحمر في الأطراف، وأكملت اللوك بحذاء رياضي أبيض، وفي إطلالة أخرى ظهرت بجمبسوت أسود واسع مزين بحزام للخصر مع معطف عملي أسود، وأكملت مظهرها بقلادة برَّاقة.

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تنسيقات أحادية اللون بأسلوب هند صبري

اطلالة أحادية اللون من هند صبري



تُعَدُّ الأزياء ذات اللون الموحد من أكثر صيحات الموضة الرائجة؛ لكونها أسلوباً كلاسيكياً لا تبطل موضته، لذا ارتدَتْ هند صبري بنطلوناً باللون البيج وقميصاً باللون البيج شفافاً ومزيناً بجيوب ذهبية مع تسريحة مموجة للشعر لمظهر لائق للبحر وللإطلالات الصيفية، وتزينت في إطلالة أخرى ببليزر وبنطلون يكسوهما اللون الأحمر لإطلالة عملية مع تسريحة منسدلة للشعر.

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