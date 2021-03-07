موديلات فساتين ترتر موضة خريف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 مارس 2021 04:34 مساءً - هيمنت فساتين السهرة المطرزة بالترتر بشكل كبير على مجموعات خريف 2021 للأزياء الجاهزة والتي تابعناها خلال أسبوع نيويورك للموضة، واستحوذت اهتمام المصممين.



تابعي أيضاً:أجمل فساتين سهرة موضة خريف 2021

فساتين ترتر طويلة من أسبوع نيويورك

CAROLINA HERRERA



انفحي اطلالتك بالفخامة بإعتماد الفساتين الترتر الطويلة والتي تسابقت الدور العالمية على إدراجها ضمن مجموعات خريف 2021، تألقت عارضة كارولينا هيريرا Carolina Herrera بواحد من أجمل التصميمات وتميز بقصة ذيل السمكة والأكمام الطويلة المنفوخة عند الكتفين والمزج بين ألوان الترتر الأخضر الداكن والأزرق والبني والوردي.



بستايل مشابه ظهرت إحدى عارضات بادجلي ميشكا Badgley Mischka بفستان من دون أكمام مزين بالترتر الأبيض والأوكسديه والأخضر الداكن.

تابعي المزيد:موديلات معاطف بحسب شكل الجسم موضة خريف 2021





فساتين ترتر بأكمام منفوخة موضة 2021

BADGLEY MISCHKA





كالعادة شقت الفساتين منفوخة الكمين Puff Sleeves dresses طريقها إلى مجموعات الأزياء الجاهزة حيث هيمنت على إبداعات كبار المصممين خلال أسبوع نيويورك وقُدمت مغلفة بالترتر اللامع، لفتنا الفستان الذهبي الطويل بقصة حورية البحر من توقيع بادجلي ميشكا Badgley Mischka، كما أعجبنا الفستان الوردي ذي الأكمام الضخمة من مجموعة كارولينا هيريرا Carolina Herrera.



تابعي المزيد:موديلات فساتين سهرة ناعمة من مجموعات ما قبل خريف 2021



فساتين ترتر قصيرة من مجموعات 2021

CHRISTIAN COWAN



سيطرت فساتين الديسكو القصيرة المزدانة بالترتر على مجموعات أسبوع نيويورك، قدمت ماركة Christian Cowan فستان برتقالي قصير مزين بثنيات حول الصدر نشق مع بوت طويل من نفس اللون والتطريز، فيما ظهرت عارضة Veronica Beard بفستان فضي طويل الكمين مزين بأشكال الورود الكبيرة حول منطقة الصدر والأكتاف.

تابعي المزيد:صيحات فساتين خطوبة 2020





فساتين ترتر ميدي نجمة أسبوع نيويورك

BIBHU MOHAPATRA





حافظت الفساتين متوسطة الطول على حضورها خلال أسبوع نيويورك لا سيما القطع المحبوكة بالترتر، مزجت ماركة فيليب ليم 3.1 Phillip Lim بين الزي السواريه المتمثل في الفستان الأبيض المغطى بالترتر واللمسة الكاجوال العصرية بإضافة الياقة الصوف.



قدمت ماركة Bibhu Mohapatra فستان شيفون طويل الكمين مزين بأشكال أوراق الشجر المرسومة بالترتر الأسود والذهبي.



تابعي المزيد:فساتين سهرة ناعمة بحسب شكل الجسم موضة ربيع 2021