5 طرق للاستفادة من الزنجبيل.. إكسير الجمال الطبيعي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 مارس 2021 04:34 مساءً - تعمل المكونات الطبيعية بشكل مباشر على السبب الجذري للمشاكل التي تواجهها بشرة الوجه والجسم والشعر أيضاً، كما أنها موثوقة وآمنة جداً وليست لها آثار جانبية، في مقدمها الزنجبيل الذي يعد إكسير الجمال الطبيعي الأول، فهو مليء بمضادات الأكسدة والالتهابات والفيتامينات، مما يجعله علاجاً مثالياً لمشاكل البشرة والشعر الشائعة بين النساء.

وفي هذا المقال، نرصد لك 5 طرق مختلفة للاستفادة من فوائد الزنجبيل للبشرة والشعر.



1- تونر الزنجبيل

تونر الزنجبيل



يُعتبر الزنجبيل رائعاً إذا ما تم استخدامه كتونر، فهو ينظف البشرة جيداً ويزيل فرط التصبغ، ويجعل البشرة أكثر إشراقاً وجمالاً. كل ما عليك فعله، هو تدليك وجهك بقطعة من الزنجبيل لمدة خمس دقائق، ومن ثم تشطيف وجهك بالماء الدافئ.

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2- ماسك الزنجبيل للوجه

ماسك الزنجبيل للوجه



إن استخدام الزنجبيل في ماسكات الوجه مألوف وشائع جداً. فماسك الزنجبيل للوجه يساعدك في التخلص من الغبار والأوساخ العالقة في مسام البشرة، وبالتالي التخلص من حب الشباب والبثور. اخلطي القليل من الزنجبيل المطحون والكركم المطحون والعسل وماء الورد، وحين يصبح الخليط متجانساً طبقيه على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة. بعدها، اغسلي وجهك وشطفيه بالماء البارد.

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3- مقشر الزنجبيل للوجه

مقشر الزنجبيل للوجه

يمكنك أيضاً استخدام الزنجبيل كمقشر للوجه، فهو يزيل خلايا الجلد الميت والشوائب، ويخلصك من العديد من مشاكل البشرة. امزجي كمية كافية من السكر البني والزنجبيل المطحون وزيت الزيتون، من ثم دلكي وجهك بالمزيج لدقائق عدة، بعدها شطفيه بالماء العادي.

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4- حمام الزنجبيل لإزالة السموم من بشرة الجسم

حمام الزنجبيل لإزالة السموم من بشرة الجسم



يساعد حمام الزنجبيل في إزالة السموم من بشرة الجسم، والتخلص من جميع أنواع الالتهابات والآلام، وتحسين الدورة الدموية في البشرة. كل ما عليك فعله هو إضافة الملح والزنجبيل المطحون الى حمامك الدافئ.

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5- ماسك الزنجبيل لشعر صحي

ماسك الزنجبيل لشعر صحي



يغذي الزنجبيل الشعر ويحفز نموه ويجعله أكثر صحة وقوة، كما ينظف فروة الرأس. اخلطي كمية كافية من عصير الزنجبيل وزيت الجوجوبا، وضعي الخليط عل جذور شعرك، واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.



ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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