ماركة عالمية تعرض «ليفة» الاستحمام في «كوليكشن» جديد.. بـ 235 جنيها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

على الرغم من تداولها بين جميع الفئات الاجتماعية المصرية، إلا أنه اليوم أصبحت «ليفة» الاستحامام، ضمن أحدث المجموعات لإحدى ماركات الملابس العالمية.

حيث عرضت إحدى الماركات العالمية، «ليفة» الاستحمام الجافة التقليدية، ضمن مجموعة العناية بالجسم.

وأرفق الحساب الرسمي، للماركة العالمية، وصفًا دقيقا، للمنتج، قائلا: «اسفنجة ليفة للجسم، يمكن استخدامها مع الصابون أو بدونه».

وتابع حول طريقة الاستخدام: «بلليها وطبقيها باستخدام حركات دائرية لطيفة، فهي تنظف بعمق وتترك البشرة ناعمة وسلسة».

وجاء سعر «ليفة» الاستحمام 15 دولارا، أي مايعادل 235 جنيها مصريًا.

فوائد الليفة الطبيعية

تنظيف أعماق مسامات الجلد، حال استخدامها في شكل حركات دائرية.

تنظيف البشرة وتساعد على التخلص من الجلد الميت.

تنعيم البشرة وجعل ملمسها رقيقا.

أحذري أضرار الليفة الطبيعية

كان الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية، أشار لـ «الوطن» من قبل لأضرار الليفة الطبيعة، وهي تراكم أنواع مختلفة من الميكروبات التي تنمو عليها بسبب تركها في حالة بلل، ماينتج عنها مركبات سامة ضارة بالجلد تؤدي إلى فقدان نضارته وحيويته، والحساسية.

وقال استشاري الأمراض الجلدية: «لما الواحد يعلقها مبلولة بتنمو عليها أنواع من البتكريا، وبكده بنقل البتيكريا لجسمي، وهي بكتيريا ضارة جدا للجسم».

وحذر استشاري الجلدية، من استخدامها بقوة، حتى لا يتعرض الجلد للإحمرار، وضرورة استخدامها بلطف وحركات دائرية. فضلًا عن تجفيفها بعد الاستخدام والاستحمام جيدًا، وتغييرها بعد فترة من شهر إلى 3 أشهر، لضمان سلامتها على الجلد.

ونصح استشاري الجلدية، بمحاولة استخدام صابون الجلسرين الطبي للجسم.