الامارات | طبق حساء محبب يشعل الجدل بين أوكرانيا وروسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن طبق حساء محبب يشعل الجدل بين أوكرانيا وروسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اجتمع طهاة من المناطق الأوكرانية كافة، أمس الجمعة، في «ماراثون» مخصص لحساء البورش التقليدي المحضر من الشمندر والملفوف (الكرنب) الذي تسعى أوكرانيا إلى ضمه لقائمة اليونسكو للتراث غير المادي.

وأثارت مبادرة وزارة الثقافة الأوكرانية التي تقدم ملف الترشح لليونسكو خلال الشهر الجاري، غضب موسكو التي تنسب هذا الطبق المحبب في المنطقة إلى تراثها الوطني، ما يثير معركة دبلوماسية وثقافية غير مسبوقة.

وبمبادرة من الطاهي ييفغين كلوبوتنكو وترويجاً للترشيح الأوكراني، اجتمع 25 طاهياً من مختلف مناطق البلاد في كييف لطهو الوصفة التقليدية لحساء بورش في منطقتهم، في حدث استمر ساعتين نُقل مباشرة على الإنترنت.

وقال ييفغين كلوبوتنكو عند إطلاق البرنامج «علينا التصرف بما نملك ونحب والإكثار في الكلام عنه والترويج له وحفظه بأكبر مقدار ممكن».

وبعد إعلان أوكرانيا عزمها ترشيح حساء البورش للانضمام إلى قائمة اليونسكو للتراث غير المادي، على غرار فن صنع البيتزا في نابولي الإيطالية أو فن الطهو الفرنسي، اعتبرت الحكومة الروسية عبر «تويتر» أن هذا الحساء «هو من الأطباق الروسية الأشهر والأكثر شعبية».

وأشعل ذلك نقاشات محتدمة بين مستخدمي الإنترنت في البلدين وصراعات افتراضية على نسب هذا الحساء.

وبعدما كانت جزءاً من الإمبراطورية الروسية ثم الاتحاد السوفياتي، استمر التأثير الروسي قوياً في أوكرانيا على الصعيدين السياسي والثقافي حتى بعد سقوط الاتحاد السوفياتي سنة 1991.

لكن ضم روسيا في 2014 شبه جزيرة القرم الأوكرانية والحرب في الشرق الأوكراني مع الانفصاليين المؤيدين لروسيا المدعومين من الكرملين غيّرا المعادلة؛ ما أدى إلى تنامي الشعور القومي والتمسك بالهوية الوطنية في أوكرانيا.

ومن بين الطهاة المشاركين في الحدث الجمعة، كانت طاهية تمثل القرم وقدمت حساء بورش بالذرة والسفرجل والخزامى.

غير أن المكوّن الرئيس في طبقها هو «التضامن»، بحسب تصريح مسيّس للغاية أدلت به الطاهية قائلة «نحن معاً وسنظل معاً».

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