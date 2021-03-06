موديلات معاطف بحسب شكل الجسم موضة خريف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 مارس 2021 04:37 مساءً - ضمّت مجموعات الأزياء الجاهزة لخريف 2021 تشكيلة منوعة من المعاطف الفخمة والتي غلب عليها القصات الطويلة الماكسي وطبعات الترتان.



"الخليج 365" ترصد لكِ أبرز صيحات معاطف خريف 2021 من أسبوع الموضة بنيويورك وتخبرك بالموديل الذي يناسب شكل جسمك.



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معاطف موضة 2021 للنحيفات من أسبوع نيويورك

BALENCIAGA





سيطرت المعاطف المطبعة على مجموعات خريف 2021 لا سيما طبعة الترتان الكلاسيكية والنقوشات البرية تناسب هذه الموضة نحيلات الجسم حيث توحي بأنهن يملكن قوام ممتلئ، تألقت عارضات ماركة بالنسياغا Balenciaga بموديلات Oversize مزينة بطبعة المربعات، فيما ظهرت عارضة جاسون وو Jason Wu بمعطف Double breasted بياقات عريضة.

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معاطف موضة 2021 للقصيرات من أسبوع نيويورك



3.1 PHILLIP LIM



يُفضل أن تختار القصيرات المعاطف أحادية اللون متوسطة الطول التي تغطي بالكاد الركبة، شاهدي الموديلات ذي الياقات العريضة من مجموعة ماركة فيليب ليم 3.1 Phillip Lim، كما سيعجبك المعطف الأسود الخفيف المميز بالقصة والخامة الكاجوال من توقيع Adeam.



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معاطف موضة 2021 للطويلات من أسبوع نيويورك

ADAM LIPPES





أثبتت المعاطف الماكسي حضورها من جديد على منصات عروض أسبوع نيويورك ونرشحها لممشوقات القامة، خطفت عارضة آدم ليبيس Adam Lippes الأنظار بمعطف أبيض طويل وواسع مميز بالشق الطويل على الجانبين، كما أحببنا المعطف الترتان الذي يمزج بين اللونين الأحمر والوردي من عرض زيمرمان Zimmermann.

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معاطف موضة 2021 للممتلئات من أسبوع نيويورك

JASON WU



امتلأت منصات العروض ومجموعات 2021 بالمعاطف ذات اللون الواحد والخالية من الطبعات والتطريز والتي تأتي في صالح صاحبات القوام الممتلئ، ظهرت عارضة جاسون وو Jason Wu بمعطف أحمر صارخ بقصة مستقيمة وطول ميدي وبتصميم مشابه مزدان بأزرار ذهبية تألقت عارضة أليس + أوليفيا Alice + Olivia.



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