زفاف دينا داش يثير الانتقادات بهاشتاج على «تويتر»: «مكنش فرح»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من يومين وحتى الآن، ومازالت الأنظار متجهة لحفل زفاف دينا داش، شقيقة الفنان الشاب أحمد داش، إذ انتشرت صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأيضًا عدد من الفيديوهات الخاصة بحفل الزفاف.

وخطف حفل الزفاف الأنظار، لما تميزت به العروس دينا داش، من خفة في رقصاتها مع زوجها أو صديقاتها، كما أنها أطلت بفستان زفاف أشبه بأميرات «ديزني»، وارتدت فستان «كاب» دون أكمام، مكشوف الظهر، ومنفوش قليلًا من أسفل، وجاء مُرصع بفصوص اللولي، والتطريزات اللامعة.

لكن، هاشتاج تصدر موقع «تويتر»، كان مضمونه الهجوم والانتقاد على حفل الزفاف، الذي أثار ضجة بلقطاته المتعددة، وغرد الكثير من أصحاب موقع التدوينات القصيرة للهجوم على حفل الزفاف.

فكانت من تعليقات الرواد على الهاشتاج المتصدر «الناس اللي بتعمل للتفاهة قيمة» وفي تعليق آخر «هتكبروا أمتى وتعرفوا أن السعادة في حياتكو الزوجية ملهاش دعوة بالفرح ولا غيره»، أما ثالت شارك في الهاشتاج قائلًا: «صدعوتنا بأم الفرح دا هو مفيش غيرها ولا إيه».

واستكملت أيضًا التغريدات المنتقدة لحفل الزفاف: «أسفة يا جماعة هقطع عليكم الجو الجميل دا.. بس الفرح أوفر وهي أوفر»، وآخر: «لا عاوزين نطول بالنا دا لسة صور الاستوري وصور شهر العسل».

تفاصيل زفاف دينا داش

احتفلت دينا داش، بحفل زفافها، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث أطلت بفستان «كاب» دون أكمام، مكشوف الظهر، ومنفوش قليلًا من أسفل، وجاء مُرصع بفصوص اللولي، والتطريزات اللامعة، جاء أشبه بفساتين أميرات «ديزني»، بتوقيع مصممة الأزياء مرام برهان، فضلا عن اعتمادها على الشعر الويفي، بدرجات البُني، مع المكياج الترابي الداكن، بتوقيع دينا راغب.

عقد قران دينا داش

منذ أسابيع، احتفلت الأنفلونسر الشهيرة بعقد قرانها، وسط أجواء عائلية، حيث ظهرت خلاله بإطلالة ساحرة، جعلتها حديث رواد السوشيال ميديا.

وأطلت العروس، خلال عقد قرانها، الذي جاء وسط أجواء عائلية، مرتدية فستان زفاف أبيض قصير، والذي تميز بأنه بأكمام طويلة وشفافة، من توقيع مصممة الأزياء بسنت بدران، واعتمدت تسريحة الشعر الانسيابي، مع وضع الماكياج الاسموكي الذي تناسب مع لون بشرتها.