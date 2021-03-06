قفاطين مغربية مستوحاة من ابتسام كتيبي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 مارس 2021 10:41 صباحاً - أصبحت القفاطين المغربية بمختلف تصميماتها من الخيارات المفضلة للكثيرات من النساء في إطلالاتهن المختلفة، فإذا كنتِ من بينهن فقد جمعنا لكِ عدة موديلات من الإعلامية المغربية، ابتسام كتيبي، حيث تعتمدها في مختلف إطلالاتها بأسلوب مميز وأنيق.

ابتسام كتيبي بالقفاطين المطرزة بخيوط ملونة

قفاطين مطرزة بخيوط ملونة



تُعَدُّ القفاطين المطرزة بالخيوط الملونة من القطع الأكثر ملاءمة لفَصْلَي الربيع والصيف، ومع اقترابهما يمكنك -عزيزتي- اعتماد عدة أفكار لأزياء أنيقة؛ حيث أطلت ابتسام كتيبي بقفطان أزرق مزين بخيوط ملونة بعدة ألوان لمظهر أكثر مرحاً، وسرحت شعرها بأسلوب منسدل مع مكياج مرتكز على طلاء الشفاه الأحمر، وظهرت في الإطلالة الثانية بقفطان سماوي مزين بالزهور الملونة ومطرز في الصدر بالخيوط السماوية مع حزام زهري محدِّد للخصر، وارتدَتْ في الخيار الثالث قفطاناً بنفسجياً مزيناً بزهور خضراء في الصدر، مع حزام أخضر للخصر مزين بزهرة ضخمة، وزينت مظهرها بإكسسوارات ذهبية.

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قفاطين مميزة للمناسبات

قفاطين مميزة للمناسبات



يُعَدُّ القفطان خياراً مفضلاً للكثيرات من النساء في المناسبات الضخمة، كدعوات الزفاف والحفلات المختلفة، لذا اختارت ابتسام كتيبي قفطاناً من المخمل البرونزي المطرز بالذهبي من الفصوص الصغيرة اللامعة بطريقة أنثوية، وارتدَتْ قفطاناً أسود منسدلاً مصمماً بقماش الشيفون الشفاف في الأكمام والصدر ومكسواً بالفصوص اللامعة والترتر في الجزء العلوي للتصميم، وفي الإطلالة الثالثة تألقت بقفطان باللون البيج منفوش مزين بالتطريزات السوداء بطريقة فاخرة، مع حزام لامع للخصر.

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قفاطين كلاسيكية مطرزة بالذهبي

قفاطين كلاسيكية مطرزة بالذهبي



تُعَدُّ القفاطين الملونة ذات التطريزات الذهبية من القطع الناعمة والتقليدية في القفاطين، لذا فهي من القطع المهمة في خزانة كل فتاة، وعن ابتسام كتيبي، فقد ارتدَتْ قفطاناً أحمر مطرزاً بالذهبي على كامل التصميم بطريقة عصرية، وظهرت بقفطان أخضر مطرز بالذهبي والزهور البنية بأسلوب مميز.

لأن القفطان المغربي لم يَعُدْ حكراً على الإطلالات التقليدية لنساء المغرب العربي فحسب؛ بسبب تصميماته الراقية واللافتة، فإننا نجده الخيار المفضل للكثيرات من النساء العربيات، لذا رصدنا لكِ عدة أفكار لتنسيقاته من الإعلامية ابتسام كتيبي.

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