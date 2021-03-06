كيف أختار عطور الربيع وما هي أجددها؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 مارس 2021 10:41 صباحاً - يعتبر الإنتقال من العطور الشتوية إلى الربيعية انتقال جذري بحيث تختلف المكونات العطرية من القوية كالأخشاب، البهارات والعود إلى الأزهار والفاكهة المنعشة. تعرفي على أبرز النصائح لضمان ثبات العطر عليك وتابعي أجدد الإصدارات العالمية التي تتماشى مع شخصيتك ومزاجك.

أجدد عطور الربيع 2021

عطر" لو أودو دواليت من كلويه" Chloe L'eau Eau De Toilette

Chloe L'eau Eau De Toilette

عطر" ميني جادور أو دو تواليت رولر بيرل من ديور" Dior Mini J'adore Eau De Toilette Roller pearl

Dior Mini J'adore Eau De Toilette Roller pearl

عطر" مون غيرلان بلوم أوف روز من غيرلان" Mon Guerlain Bloom Of Rose Eau De Toilette

Mon Guerlain Bloom Of Rose

عطر" رقم 5 لو سبراي من شانيل" CHANEL N°5 L'eau Spray

CHANEL N°5 L'eau Spray

عطر" ايكلا دو فلير أو دو برفان من لانفان" Lanvin Eclat De Fleurs Eau De Parfum

Lanvin Eclat De Fleurs

عطر" روز بريك أو دو برفان من توم فورد" Tom Ford Rose Prick Eau De Parfum

Tom Ford Rose

كيف تضعين العطر بطريقة صحيحة؟

بما أن العطور بطبيعتها تفوح للأعلى، لهذا ننصحكِ بوضع العطر بطريقة معاكسة عما تعرفينه في السابق أي بوضعه من الأسفل باتجاه الأعلى مع رش القليل من العطر على المناطق النابضة التي تتفاعل معها العطور وتعود وتفوح مع كل نبض في جسمك مثل المعصم، خلف الركب، داخل منطقة الكوع وخلف الأذنين. كذلك يمكنك رش اللمسة الاخيرة في الهواء الطلق وامشي تحتها لتعزيز رائحتك بشكل أكبر وضمان ثباتها على ثيابك.

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كيف تضمنين ثبات عطرك لفترة طويلة؟

أولاً عليك اختيارعطراً يناسب طبيعة بشرتكِ: فالبشرة الجافة لا تثبت عليها العطور كما تثبت على البشرة الدهنية، لذلك ننصحك باستعمال كريم معطر برائحة العطر نفسه يتم وضعه على البشرة قبل وضع العطر أو استعملي القليل من الفازلين ما يحافظ على ثبات عطرك لفترة أطول. كذلك عليك أن ترشي عطرك كل 4 ساعات، وأفضل طريقة لتثبيت العطر هو باستخدام جميع المستحضرات أو المجموعة الخاصة بالعطر نفسه: من جل الاستحمام، وكريم الجسم، ثم العطر. ويمكنك أيضا رش القليل من العطر على شعرك.

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